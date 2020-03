Adriana Volpe delusa dal marito sbotta e Andrea Denver la consola

Lunedì durante l’ultima puntata del GF Vip Adriana Volpe ha ricevuto una lettera dal marito in cui l’uomo tra le righe dice ad Andrea Denver di ‘giocare un po’ più in là’ e alla moglie di stare attenta anche agli scherzi con il modello.

“Cara Adriana ti sto scrivendo questa lettera per dirti una cosa importante che sta cominciando a farmi male. Ricordati le promesse che ci siamo fatti prima che tu entrassi nella casa. Io non le dimentico mai e mi sto battendo tanto in ogni momento, però ho bisogno anche del tuo aiuto. A volte mi sembra che per te siano lontane lontane e lontane… per me questo è sinonimo di delusione e sofferenza. Hai ricevuto anche la letterina da Gisele, sono venuto da te per il nostro anniversario, volevi proteggerci e tenerci lontano dai gossip, ma ricordati che all’esterno anche piccole cose, poche parole e gli scherzetti sono tanto più grandi”.

Ieri la conduttrice ha sbottato e ha detto di non meritare le parole del suo compagno.

“Ma cosa posso aver mai fatto? Perché mi ha scritto queste parole? Questa cosa qua per me è stata una mazzata infinita. Mettere in discussione tutto, non lo so. Non capisco che immagine sbagliata posso aver dato”.

A consolarla c’era proprio Andrea Denver, che si è detto pronto a fare un passo indietro.

“Volevo dirti che se ti danno fastidio i miei apprezzamenti io me li tengo per me…mi è dispiaciuto che abbia detto del calendario e altro”.

La Volpe però ha tranquillizzato il ragazzo: “Ma figurati. No, ma non ci pensare proprio. Faccio questo lavoro da 20 anni. Da domani inizio a divertirmi“.

Io onestamente non capisco il marito di Adriana, che si arrabbia per il calendario fatto con Denver e gli scherzi in acqua, ma non per quello che in queste settimane ha detto Antonio Zequila sulla moglie. Capisco la delusione della Volpe.

Adriana Volpe si sfoga con Andrea Denver: il video.