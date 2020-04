Adriana Volpe dopo i rumor sulla crisi con il marito rompe il silenzio e parla di Andrea Denver

Nei giorni scorsi in molti sul web si sono accorti che Adriana Volpe e il marito Roberto Parli hanno smesso di seguirsi su Instagram. Su Twitter è circolato il rumor di una presunta crisi tra i due e le fan che la vorrebbero insieme ad Andrea Denver hanno iniziato a fantasticare. Oggi la conduttrice ha rotto il silenzio ed ha spento le speranze di molti follower, chiedendo a tutti di non montare storie con il modello veronese.

“Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio!

Non sono una “spada” con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato. E già che ci sono, mi tolgo anche un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono, piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta!”

Che Andrea si sia preso una piccola cotta per Adriana Volpe mi pare palese, ma ricordiamoci che in crisi o meno, lei è una donna sposata e con una figlia. Quindi era ovvio che non sarebbe nato nulla tra la presentatrice e ‘Dallas’.

Intanto Adriana Volpe e il marito continuano a non seguirsi su Instagram, ma sarà perché non essendo una ‘spada’ con la tecnologia, la vincitrice morale del GF Vip avrà fatto scappare un defollow per caso.

ho recuperato ora il daytime ahahha

Denver sottone proprio

ma poi la canzone di sottofondo che li paragona a marco ed eva?!

STO MALE #GFVIP #VOLVER pic.twitter.com/HzZjDGe9o9 — gemini 🐍 (@atypicalgl) April 7, 2020

Cioè il marito l’ha bloccata e Adriana si deve prendere la colpa di non saper usare bene i social…..mamma mia che uomo questo roooobbby ..😅😅😅#volver #gfvip — claudia_brownie (@CBrownie007) April 7, 2020