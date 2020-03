Adriana Volpe: il marito scrive una nuova lettera per chiarire la sua posizione sul legame con Andrea Denver

Adriana Volpe lunedì scorso ha ricevuto una lettera dal marito in cui l’uomo le dice di stare attenta ai giochi con Andrea Denver. La concorrente del GF Vip non ha preso bene le parole del compagno e la notte stessa è sbottata dicendo di non meritarsi un rimprovero del genere.

“Questa per me è una grossa mazzata. Cosa ho fatto per meritarmi quello che mi ha detto? Non credo di aver dato un’immagine sbagliata”.

Il marito della gieffina sui social è stato duramente attaccato per quello che ha scritto alla conduttrice e per questo ha deciso di scrivere un’altra lettera, questa volta per chiarire la sua posizione. Roberto Parli ha fatto sapere a TvBlog di aver mandato quel messaggio ad Adriana per tutelare la loro storia d’amore, ma ha anche aggiunto che si fida di sua moglie.

“Desidero mettere un punto fermo a tutte le chiacchiere e alle polemiche che sin dall’inizio si sono create intorno alla nostra famiglia fino a moltiplicarsi dopo la lettera che ho scritto a mia moglie e che le è stata recapitata al Grande Fratello. Non sono un personaggio dello spettacolo, ma un marito che sostiene la sua compagna di vita. La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori. Non da me che ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto. Se ho agito è per chi sui social ha colto l’occasione per bersagliare di critiche me e Adriana.

Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente. Sulle dichiarazioni del signor Zequila non ho nulla da aggiungere. Mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti. Vorrei fosse chiaro una volta per tutte, con buona pace di chi sul web e sui media vorrebbe rendere oggetto di un gioco al massacro la nostra solida storia d’amore, che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello. Tifo per lei insieme alla nostra bambina, non vediamo l’ora di riabbracciarla. Ringraziandovi per lo spazio datomi sulla vostra autorevole testata spero di aver chiarito una volta per tutte la mia posizione”.