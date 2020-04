Adriana Volpe e il marito non si seguono su Instagram e scatta una strana censura delle fan

Nelle ultime ore mi avete scritto in centinaia per segnalarmi che Adriana Volpe e il marito Roberto Parli avevano smesso di seguirsi su Instagram. Ammetto di aver dubitato un attimo della notizia, ma quando ho controllato ho visto che in effetti i due non si seguivano.

Ariana e Roberto non si sono mai seguiti? Hanno tolto il follow entrambi ieri sera per sbaglio? L’hacker birichino che diffondeva i filmati di Valentin ha agito ancora ed ha fatto sparire i follow?



#gfvip Ma Adriana e il marito hanno smesso di seguirsi su Instagram,ma si sono lasciati? pic.twitter.com/S0R003yKlD — The butterfly_ (@theplace65) April 5, 2020

Sisi anch’io la penso come te.. hai visto che Adriana e il marito non si seguono più su ig?? — 🎀Eleonora_C🎀 (@C_Eleonora_) April 5, 2020

Ma la vera cosa bislacca è stata la reazione delle ragazze che frequentano l’hashtag #Volver (dedicato ad Adriana Volpe e Andrea Denver), che hanno invitato tutti ad usare nomi in codice e a non parlare dell’accaduto. Insomma, manco fosse il terzo segreto della Madonna di Fatima. Io le amo, giuro, sono follemente innamorato di loro.



Usiamo dei nomi in codice anche noi per parlarne. #Volver — g i u l i a (@giul91) April 5, 2020