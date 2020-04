Adriana Volpe si riavvicina al marito e parla del suocero

Adriana Volpe, a distanza di due settimane da quando è esploso il caso, ha iniziato a seguire il marito Roberto Parli su Instagram confermando di essersi riavvicinata a lui. Andrea Denver, quindi, sarebbe solo un lontano ricordo. Un caro amico, come confessato a Giulia Salemi:

“Sono una babbiona rispetto a lui! Quello però che ho apprezzato tantissimo e che mi ha fatto sentire una persona speciale è stato sentire un ragazzo così giovane, per bene e garbato, dirmi ‘sei il mio ideale di donna, se non fossi stata sposata e se avessi avuto 25 anni in meno io avrei fatto follie per te‘ ti rende la donna più felice del mondo […] è stato dolcissimo Andrea, si è conquistato un posticino in tutti i nostri cuori perché è entrato in punta di piedi in quella casa”.

La conduttrice aveva confessato di non seguire il marito su Instagram perché “non maga della tecnologia”, anche se molti non avevano creduto a questa scusa parlando proprio di crisi.

Recentemente Adriana Volpe è stata intervistata dal settimanale Vero Tv dove ha parlato sia del marito sia del suocero, deceduto da qualche settimana a causa del CoronaVirus.

“E’ stata l’ultima persona che ho sentito al telefono. Mi ha detto che era felice per me, che tutta la famiglia mi avrebbe seguito in tv e si sarebbe impegnata per star vicino a Gisele. […] Non smetterò mai di ringraziare Alfonso Signorini, gli autori del programma e Canale 5 per avermi fatta sentire subito una di famiglia. Il GF Vip ha fatto bene a me come donna, prima ancora che come professionista del piccolo schermo. I tre mesi trascorsi lì dentro rappresentano davvero un percorso di rinascita per me”.