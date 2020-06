Adriana Volpe debutta a Ogni Mattina: “Ho il cuore in gola sono emozionatissima” e cita il Grande Fratello Vip

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con il trionfo di Paola Di Benedetto ma con la vittoria morale di Adriana Volpe che è stata costretta a ritirarsi dal gioco in seguito alla morte del suocero a causa del CoronaVirus, pandemia che ha macchiato e cambiato il regolare svolgersi del programma.

Oggi Adriana Volpe ha debuttato alla conduzione di Ogni Mattina, nuovo show di Tv8 che andrà in onda quotidianamente dalle 10.00 del mattino alle 14.00 del pomeriggio. Un ricco contenitore che condividerà con il giornalista Alessio Viola.

Al debutto Adriana Volpe ha ovviamente ringraziato tutti e citato il Grande Fratello Vip.

“Vorrei rompere il ghiaccio. Io sono veramente tanto emozionata ho il cuore in gola e quindi vorrei intanto ringraziare il pubblico perché se io oggi sono qui è anche per voi, per l’affetto che mi avete dimostrato dall’uscita del Grande Fratello ad oggi. Si sono accese le luci di questo studio che diventerà la mia seconda casa. Ritorno a condurre. Vedere quella telecamera con quella luce rossa che significa che sono in diretta e che sto entrando nelle vostre case, per me è una emozione fortissima. E’ il momento per me di ricambiare il vostro amore. Da oggi io non solo voglio essere con voi ogni mattina, ma voglio essere qui per voi. Voglio stringere un patto di lealtà e trasparenza, voglio essere me stessa senza filtri e voglio sentire la vostra voce, voglio essere la vostra voce”.