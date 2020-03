Adriana Volpe per motivi personali ha avuto un contatto con la famiglia

Adriana Volpe oggi pomeriggio – in via del tutto eccezionale – ha avuto la possibilità di avere un contatto con la famiglia per motivi personali. Ad annunciarlo è stato il Grande Fratello Vip tramite una nota sui propri social.

“Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia”.

Questo lo sfogo di Adriana qualche ora fa. Che sia la figlia Giselle il motivo del suo “contatto per motivi personali”?

“Ho scritto una lettera a mia figlia. Voglio dirle che oltre al twerk, alle feste e a tirare le palle in piscina, io sto lavorando. Le ricordo che una figura materna ce l’ha sempre e fuori di qui recupereremo tutto il tempo perso.”

Adriana Volpe ha un contatto con la famiglia, il comunicato