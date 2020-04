Adriana Volpe rivela che programma vorrebbe fare su Canale 5

Adriana Volpe – conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip – ha deciso di rilasciare un’intervista in esclusiva a Giulia Salemi che l’ha ospitata nel suo nuovo programma su Instagram.

Giulia, prima di intervistare Adry Fox, ha un po’ captato il mood della rete ed a bruciapelo le ha chiesto: “Sarai la prossima conduttrice del Grande Fratello Vip?“. Alla domanda Adriana Volpe ha risposto “Magari fosse!” mettendosi poi a ridere.

Quando la Salemi le ha chiesto se fosse vero il rumor che la voleva al timone di un programma del mezzogiorno nel weekend di Canale 5 ha replicato: “Chi lo può sapere, ancora non sappiamo neanche cosa succederà domani, navighiamo a vista“.

Adriana, sempre in diretta su Instagram, ha poi svelato quale programma le piacerebbe fare su Canale 5:

“Se potessi esprimere un desiderio ti direi che vorrei un programma che ad oggi non c’è, non vorrei mai prendere il posto di qualcuno perché non vorrei fare le scarpe a nessuno, perché chi sta lavorando in questo momento penso che sia eccezionale ed io non vorrei sostituire nessuno. Però mi piacerebbe prendere uno spazio orario che in questo momento non è assegnato e mi piacerebbe fare un programma che sia veramente un po’ come una casa, la casa degli italiani, dove si può fare interviste e rimanere sull’attualità, ma nello stesso tempo fare intrattenimento semplice e posato adatto per tutti. Essendo una mamma mi piacerebbe un programma dove – se hai una bambina in casa – tu non debba pensare ‘No questa cosa non gliela devo far vedere perché potrebbe essere inadatta‘. Mi piacciono programmi che abbracciano la famiglia e che danno contenuto facendo compagnia”.