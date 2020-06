Adriana Volpe sul marito Roberto Parli: “Tra di noi ci sono state difficoltà”

Adriana Volpe e Roberto Parli – come dimostrano le foto scattate durante la reunion del cast del Grande Fratello Vip a casa di Fabio Testi – stanno tutt’ora insieme ma, intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha svelato di aver avuto col marito un periodo di crisi.

“Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. lo sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.