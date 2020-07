Adriana Volpe sbotta contro un hater

Adriana Volpe è una conduttrice che non le manda certo a dire e dopo aver risposto per le rime a Giancarlo Magalli in diretta a Ogni Mattina, ha messo a suo posto anche un follower di Instagram che l’ha accusata di essere “tutta finzione” perché si vedrebbe “lontano un miglio che non è serena”.

“Fattene una ragione – ha sbottato Adriana Volpe contro il follower – sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita, essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia per tutti, anche per te”.

Il post incriminato in cui è avvenuto questo botta e risposta fra l’utente ed Adriana Volpe è un video in cui la conduttrice mostra la propria felicità di passare un pomeriggio in un parco giochi con la figlia Giselle.