Adriana Volpe torna sui social dopo l’abbandono al GF Vip e la morte del suocero

Adriana Volpe ha fatto in tempo ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per dare l’ultimo saluto a suo suocero, Ernesto Parli, che è fra le oltre 600 vittime di ieri di CoronaVirus.

La conduttrice oggi – per la prima volta da quando è uscita – ha ripreso in mano la propria vita, social compresi, lasciando un lungo messaggio ai suoi fan.

“In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia.

Adriana”