Adriano Celentano ci riprova e torna in tv con due ospiti bomba

Adriano Celentano dopo aver portato Canale 5 a degli ascolti degni di una rete secondaria (la quarta puntata di Adrian andata in onda il 4 febbraio ha totalizzato il 7% di share), si è ritirato a vita privata con la scusa di un malanno di stagione da curare.

Le altre cinque puntate di Adrian (il cartone animato) e di Aspettando Adrian (lo show senza però la presenza di Celentano) non sono mai andate in onda, fino ad ora dato che a partire dal 7 novembre il molleggiato tornerà in prima serata su Canale 5 con Adriano, nato dalle ceneri proprio di Aspettando Adrian.

Questa volta però Mediaset ha messo le cose in chiaro e sembrerebbe infatti che Celentano sarà fisso in Adriano e che già durante la prima puntata (prevista per giovedì 7 novembre) avrà come ospiti due bombe, come riportato da Dagospia, Carlo Conti e Paolo Bonolis. Oltre loro anche qualche esponente della politica.

“Siamo fiduciosi – ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi – Adriano Celentano ci sembra molto convinto, sta lavorando ad uno spettacolo con la sua presenza costante. La voglia c’è che faccia quello che doveva fare la prima volta”.

Come andrà questa volta?