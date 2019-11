Adriano Celentano da Silvia Toffanin, ma l’intervista è surreale (VIDEO)

Adriano Celentano ha scelto Verissimo di Silvia Toffanin per la promozione di Adrian, il suo show che tornerà su Canale 5 da questo giovedì. Un ritorno importante dopo lo stop forzato di inizio anno, quando gli ascolti lo massacrarono (toccò l’8% di share in prima serata).

“Stavolta mi farò vedere. Il pubblico si aspetta grandi cose da me perché siamo giocherelloni. Qualcuno pensa che più ci sei [in televisione, ndr] e più il pubblico ti ama, invece secondo me è il contrario: più ci sei e più il pubblico si stanca, specie se poi vai in televisione solo per esserci. Almeno io la penso così, potrei sbagliarmi. Ma non credo”.

Ecco il video:

L’intervista non è stata realizzata nello studio di Verissimo, ma in quello di Adrian in un atmosfera decisamente surreale: musica di tensione in sottofondo, colori scuri, la polizia che ha accolto Silvia Toffanin. Insomma: puro trash.

“Bisogna fare in modo di farsi vedere senza che il pubblico si accorga che ci sei, perché sennò il pubblico rischia di annoiarsi. Secondo me il pubblico amerà più Adrian che Adriano. Fino a che il pubblico non si accorgerà di Adrian, io sarò salvo. Io vorrei essere come Adrian, ma purtroppo c’è ancora molta strada da far. Le pause nel mio show ci saranno sempre, ed è abbastanza grave a volte. Quando faccio un pausa penso a riempirla. E non sempre ci riesco. Adrian affronta tutte le tematiche, tranne una. Ma non te la dico. Io nella vita non sono così, nella vita sono peggio”.

Aiuto.