Il Collegio: Adriano Occulto risponde alla domanda “Sei Gay?”

“Sei gay?” questa è una delle tante domande a cui Adriano Occulto de Il Collegio ha voluto rispondere su Instagram ai suoi followers, svelando però quello che in realtà abbiamo sempre saputo: ovvero che no, non è omosessuale.

Adriano, infatti, fin dai tempi de Il Collegio è sempre stato un dongiovanni e Swami Caputo ne sa qualcosa, come confessato da lui durante Il Collegio Off.

“Sono single, ma non è colpa mia se mi stanco, ma è colpa delle ragazze… Cioè se io mi stanco magari è colpa loro.. No? […] Dentro al Collegio mi piaceva Swami, poi mi ero un po’ stancato ma alla fine ho pensato ‘Mi piace ancora!’ e ci ho ripensato. Così abbiamo fatto una storia a distanza, ma è stata una cosa bruttissima farla a 16 anni in quella maniera, così ci siamo lasciati. Io comunque non so come conquistare una ragazza”.

Ragazze a parte al momento Adriano è impegnato con la palestra e la recitazione.

“Ho studiato da piccolino, ho fatto teatro sia con la scuola che privatamente. Ho fatto un corso… Ma alla fine mi è passata la voglia. Con la cosa de Il Collegio ho riscoperto questa passione. Dal Collegio sono passato a fare un film con Maurizio Costanzo e sto studiando sul set…”.