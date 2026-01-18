Affari Tuoi, passa a Mediaset con effetto immediato: nuovo conduttore | Il colpaccio di Per Silvio manda in vacca la concorrenza

Il mondo della televisione è spesso teatro di ribaltamenti e acquisizioni inattese, capaci di ridefinire gli equilibri e sorprendere il pubblico. Negli ultimi giorni, un’operazione condotta da uno dei colossi dell’intrattenimento privato ha acceso i riflettori su un format televisivo iconico, da sempre associato a un’altra rete nazionale. Si vocifera di un possibile passaggio di consegne che avrebbe del clamoroso e che riporterebbe il popolare game show sotto una nuova bandiera, quella di Mediaset. Ma è davvero così? L’ipotesi, che circola tra gli addetti ai lavori, riguarda un movimento strategico che, sebbene non coinvolga direttamente il palinsesto italiano nel modo più ovvio, ha implicazioni significative per il futuro del programma e le dinamiche competitive tra le emittenti.

Mentre i fan del celebre gioco a premi italiano, che vede i concorrenti alle prese con pacchi misteriosi e tentazioni del “Dottore”, si chiedono cosa stia realmente accadendo, la verità si nasconde oltre i confini nazionali, ma con legami indissolubili con la nostra realtà televisiva. Un legame così stretto da far pensare a un vero e proprio anticipo di ciò che potrebbe accadere un giorno anche qui da noi. La Spagna, infatti, si appresta a riaccogliere il format che da anni appassiona milioni di telespettatori anche in Italia, e lo fa con una produzione che porta la firma di Mediaset.

Affari tuoi torna in Spagna con un volto noto

Affari tuoi di nuovo in Spagna: un volto noto al timone del celebre game show.

Proprio così: il celebre gioco a premi “Affari Tuoi”, conosciuto in Spagna con il titolo Allá Tú (traduzione letterale di “Affari Tuoi”), si prepara a tornare sui teleschermi spagnoli con una produzione targata Mediaset. Se in Italia il format è storicamente legato alla rete nazionale Rai, in Spagna la situazione è ben diversa e le emittenti del gruppo di Pier Silvio Berlusconi hanno deciso di rilanciare lo show. Dopo circa un anno di pausa, “Allá Tú” farà il suo ritorno domani, domenica 27 luglio, in prima serata alle ore 22:00, promettendo di replicare il successo di ascolti che lo ha caratterizzato negli anni.

A guidare la versione iberica del programma sarà un volto estremamente familiare al pubblico spagnolo: Jesús Vázquez. Un conduttore di grande esperienza che ha già presidiato il bancone di “Allá Tú” in diverse stagioni passate, dimostrando un feeling particolare con il format. Vázquez ha condotto lo show per ben quattro anni consecutivi, dal 2004 al 2008, su Telecinco (l’equivalente del nostro Canale 5). Successivamente, nel 2011, è passato a Cuatro (la nostra Rete 4) e ha fatto un notevole ritorno su Telecinco nella stagione 2023-2024. Il suo rientro, questa volta in una nuova veste estiva in prima serata, è accolto con grande entusiasmo e si configura come un evento televisivo di punta per l’estate spagnola.

Le reazioni illustri: Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi si schierano

Il ritorno di “Affari Tuoi” (Allá Tú) sulle reti Mediaset spagnole ha riacceso il dibattito anche in Italia, portando alla ribalta alcune dichiarazioni passate di personaggi di spicco del mondo televisivo. Tra queste, spiccano le parole di Gerry Scotti, uno dei volti iconici di Mediaset Italia, che in passato non aveva lesinato critiche al format. Scotti aveva definito “Affari Tuoi” come un programma “privo di meccanismo: apri una scatola e vedi cosa c’è dentro”, avvicinandolo addirittura alla ludopatia. Aveva poi aggiunto, in tono ironico, che i buoni ascolti erano anche merito della presenza di un “fusto” come conduttore, riferendosi al presentatore italiano del tempo.

Anche Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, aveva espresso alcune perplessità sul programma, definendolo “un game show in cui si vincono soldi senza meriti particolari”. Berlusconi aveva poi sollevato un quesito di natura editoriale, interrogandosi sulla correttezza che una rete di servizio pubblico come la Rai mandasse in onda un “giochino” simile, con forti affinità al gioco d’azzardo, nella fascia di massimo ascolto. Sebbene abbia specificato di non voler “sparlare della concorrenza”, la sua riflessione era chiara. Questa mossa di Mediaset in Spagna non fa che rafforzare la sensazione che, qualora la Rai non dovesse rinnovare i diritti di “Affari Tuoi” in Italia, il gruppo di Cologno Monzese farebbe i salti mortali pur di accaparrarselo, trasformando una produzione estera in un possibile precedente per il futuro del palinsesto italiano.