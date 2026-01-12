Affari Tuoi bloccato, lascia la fascia oraria e si sposta | Da febbrai potresti non vederlo più

Il celebre game show “Affari Tuoi” si prepara a riconquistare la prima serata di Rai Uno, forte di un successo che ha superato ogni aspettativa. L’episodio speciale andato in onda il 6 gennaio, dedicato alla Lotteria Italia, ha infatti registrato ascolti eccezionali, dimostrando ancora una volta il grande affetto del pubblico per il format. Questo trionfo ha spinto il direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, a un annuncio stringato ma carico di significato: il programma tornerà nei prossimi mesi con ulteriori speciali in prima serata. Un’ottima notizia per i fan e per la rete, che conferma la volontà di sperimentare nuove fasce orarie per uno dei suoi cavalli di battaglia.

Le voci di corridoio, tuttavia, non si sono fatte attendere, e il portale Tv Bubinoblog.it ha già svelato quella che potrebbe essere la prima e più entusiasmante novità di questi appuntamenti speciali. Stando alle indiscrezioni raccolte, il primo speciale in prima serata vedrà il ritorno di un format già apprezzato in passato: le coppie di concorrenti. “Vi ricordate ‘Affari Tuoi: Viva gli Sposi’?” ha rivelato il blog. “Gli speciali preparati da Rai1 si chiameranno ‘Affari Tuoi: Nella Buona e nella Cattiva Sorte’… Protagoniste le coppie prossime alle nozze.” Un ritorno atteso che promette nuove dinamiche e momenti di emozione, con futuri sposi pronti a mettere alla prova la loro fortuna e il loro affiatamento di fronte ai celebri pacchi.

Quando andrà in onda lo speciale con le coppie?

L’annuncio del ritorno delle coppie ad Affari Tuoi in prima serata ha immediatamente scatenato la curiosità del pubblico: quando potremo assistere a questa attesa novità? Ancora una volta, è stato il puntuale portale Tv Bubinoblog.it a fornire dettagli cruciali sulla programmazione. Secondo le indiscrezioni raccolte, l’appuntamento con il primo speciale dedicato alle coppie, intitolato “Affari Tuoi: Nella Buona e nella Cattiva Sorte”, è fissato per venerdì 13 febbraio. Una data non casuale, che precede di un solo giorno la festa degli innamorati, San Valentino, creando un’atmosfera ancora più romantica e suggestiva per i protagonisti in procinto di convolare a nozze.

Questa scelta di programmazione sottolinea l’intenzione di Rai Uno di creare un evento televisivo che possa catturare l’attenzione del pubblico, sfruttando il tema dell’amore e dell’unione in un periodo celebrativo. Il format con le coppie ha già dimostrato di essere particolarmente coinvolgente, permettendo ai telespettatori di immedesimarsi nelle storie e nelle speranze dei futuri sposi. Le decisioni condivise di fronte ai famigerati pacchi, le strategie di coppia e l’emozione di un premio che potrebbe cambiare la vita di due persone, sono tutti elementi che contribuiscono a rendere questo speciale un appuntamento imperdibile. La presenza di Stefano De Martino alla conduzione promette inoltre un tocco di freschezza e spontaneità, già apprezzato nella versione quotidiana del programma.

Il futuro del game show: Nuovi speciali in vista?

Il destino dei futuri speciali di “Affari Tuoi” in prima serata sembra essere strettamente legato al successo di questo primo appuntamento con le coppie. Il sito Bubinoblog.it ha infatti rivelato che la Rai valuterà l’opportunità di proporre ulteriori serate speciali solo ed esclusivamente in base ai risultati d’ascolto che il game show registrerà il 13 febbraio. “In caso di riscontro positivo, ci saranno altri speciali nel corso della stagione…”, questa la condizione posta per la continuazione dell’esperimento.

Questo approccio strategico della rete dimostra l’attenzione verso le preferenze del pubblico e la volontà di investire in ciò che funziona. Se il format con le coppie saprà nuovamente conquistare gli italiani, aprendo la strada a serate ricche di suspense e intrattenimento, allora si potranno prevedere altri appuntamenti in prima serata, sempre con la conduzione energica e carismatica di Stefano De Martino. Sarà quindi l’audience a decretare il futuro di “Affari Tuoi” in prime time, trasformando il venerdì 13 febbraio in una data cruciale non solo per le coppie protagoniste, ma per l’intero palinsesto del popolare programma di Rai Uno. L’attesa è palpabile per scoprire se la magia dei pacchi e le storie d’amore riusciranno a replicare il successo della Lotteria Italia, garantendo nuovi emozionanti capitoli al game show.