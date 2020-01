Agata Reale ricoverata in ospedale da settimane: “Spero di uscire il prima possibile”

Agata Reale, storica ballerina di Amici nonché celebre nemica di Alessandra Celentano a causa del suo collo del piede, da circa un mese sembrerebbe essere ricoverata in ospedale.

Risale a ieri, infatti, il suo ultimo aggiornamento social:

“Ieri sono rientrata in ospedale, dopo aver preso una boccata d’aria ed essermi ricaricata, rientro sperando di uscire anche questa volta prima possibile…”

Un “rientro” in ospedale per cause non ben specificate dalla ballerina che a quanto pare ha passato un po’ di tempo a casa vicino la famiglia dopo le cure ospedaliere. Risale infatti allo scorso 28 dicembre 2019 il video che la ritrae in ospedale con la mascherina sul volto mentre riceve a sorpresa la visita di un gruppo di ragazzi che le cantano Jingle Bell Rock.

Il video è stato pubblicato da suo marito su TikTok e successivamente anche su Instagram. Sempre lui qualche ora fa ha pubblicato una storia con un tenero scatto di famiglia con scritto “Torneremo più forti di prima“.

Qualunque malattia abbia Agata Reale, mi auguro che riesca a sconfiggerla.