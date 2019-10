Agente di Polizia insulta Cathy La Torre, l’avvocata e attivista LGBTQ

Venerdì sera il signor Michele ha contattato su Facebook l’avvocata Cathy La Torre con il solo scopo di insultarla, senza nessun motivo.

“Ieri Michele mi ha fatto sapere quanto gli faccia schifo e sia vomitevole. Io per Michele provo compassione. Perché non oso immaginare le frustrazioni che lo portano a vomitare addosso a una sconosciuta il suo odio”.

Dopo delle verifiche fatte insieme ai suoi legali, Cathy La Torre ha scoperto con stupore che Michele è un agente di Polizia.

Cathy – giustamente – non ha intenzione di lasciar correre.

“Lunedì segnalerò la sua condotta ai servizi sociali del comune dove risiede – ha voluto sottolineare La Torre – perché i bambini hanno il diritto di vivere in un mondo in cui i genitori, mentre insultano qualcuno, non li usino come merce. Posso solo sperare che i suoi figli non assomiglino alle parole che usa”.