Chi usa Instagram lo sa bene: gli aggiornamenti per rendere il social più facile da utilizzare sono frequentissimi. L’ultimo aggiornamento Instagram, tra le altre cose, da più potere agli utenti sui dati che scelgono di condividere. Cosa cambierà? Instagram domanderà agli utenti se sono sicuri di voler condividere i loro dati con l’app, i siti e servizi di terze parti. L’aggiornamento in corso di distribuzione consentirà a chi lo installa di avere potere su una serie di ulteriori autorizzazioni, cancellando quelle non gradite.

In cosa consiste l’aggiornamento Instagram

Con quest’ultimo aggiornamento chi utilizza Instagram avrà più controllo su ciò che condivide. Con chi? Con le “applicazioni” e i “servizi di terze parti“. Cosa si intende con queste espressioni? Sono tutte quelle applicazioni e quei siti che si collegano all’app. Il contatto avviene quando si fa tap su espressioni come “condividi su Instagram” o “Importa foto da Instagram”. Cosa accede? Il servizio manda una richiesta ad Instagram per domandare il permesso di accedere ai dati della persona.

Questo aggiornamento, come è facile intuire, è figlio della maggiore esigenza di tutelare la privacy degli utenti del social network delle foto. Cosa comporta a livello pratico questo aggiornamento a tutela della privacy dell’utente? Coloro che usano Instagram dovranno rispondere a qualche domanda in più ottenendo così più potere sulla condivisione e la gestione dei proprio dati personali legati al social.

Come funziona aggiornamento Instagram

Come funziona questo nuovo aggiornamento a tutela della privacy? Instagram ha comunicato che l’aggiornamento sarà disponibile per tutti nell’arco dei prossimi sei mesi. Per attivare queste nuove funzioni è necessario andare in Impostazioni e selezionare la voce Sicurezza. Entrando in App e siti web occorre rimuovere tutti quei servizi e quelle terze parti che non si vuole più avere collegati al proprio account Instagram. Rimosso il tic accanto alle applicazioni quel servizio non avrà più accesso ai dati dell’account. Questo aggiornamento serve anche a rendere più chiaro – ogni qualvolta verrà si utilizzerà un nuovo servizio – quali dati vengono richiesti in particolare. Dal momento in cui qualche parte terza vorrà avere accesso a determinati dati il telefono mostrerà una schermata con serie di autorizzazioni in cui vengono elencate per filo e per segno le info richieste. Sarà possibile autorizzare o annullare il processo direttamente da quella schermata.