Aida Nizar e Violeta Mangriñan a Live Non è la d’Urso ci hanno regalato del sano trash spagnolo

Durante l’ultima puntata dell’anno di Live Non è la d’Urso, Barbara d’Urso ci ha regalato un siparietto trash al 100% spagnolo fra Aida Nizar e Violeta Mangrinan a cui la conduttrice ha dato un mese di tempo per imparare l’italiano per essere arruolata come opinionista fissa. “Sto studiando l’italiano, fra un mese lo saprò!” ha risposto Violeta tutta eccitata.

La causa dello scontro è presto detta: l’amplesso – giudicato schifoso da Aida Nizar – fra Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio avuto sotto l’occhio attento delle telecamere di Supervivientes. Il trash del granchio guardone e degli ex fidanzati alla ribalta l’ho ampiamente documentato in tempi non sospetti, ma se non sapete di cosa stia parlando premete qua.



Quando Aida Nizar ha commentato negativamente il video di Fabio e Violeta, quest’ultima ha letteralmente sbroccato inveendo in spagnolo:

“Sono cresciuta con questa che faceva la ridicola in televisione, in Spagna non è nessuno, ha toccato il fondo. Non capisco come abbia trovato lavoro qui, ma chi ti ha contattato in Italia? Sei una patetica! Chi ti ha contattato? Chi ti ha dato lavoro in Italia? Nessuno ti vuole” – a questo punto fa prima la linguaccia, poi alza il dito medio – “Ridicola! Vai in pensione! Vai in pensione! Per favore, dategli la pastiglia questa sera, dov’è la sua pastiglia? […] Ce l’ha con chi fa l’amore in TV perché lei non ne fa abbastanza, lo facesse sarebbe più tenera”.

Immediata la risposta della Nizar:

“Questa non parla neanche italiano, quindi vergognati di essere in Italia e di non parlare neanche una parola in italiano. Fai come Aida che lascia il segno. Questa non ha cervello, non sa nemmeno parlare spagnolo. Vergognati di essere in tv! Cosa hai fatto con tutti i ragazzi che dopo ti dicono ‘Vai via’, perché non gli piacciono le donne come te. Ai veri uomini non piacciono le donne come te che non sanno parlare, ma amano le donne come Aida”.

Violeta ha un consiglio molto particolare per Aida… #noneladurso pic.twitter.com/yz0oQzdeVh — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) December 17, 2019

