Aida Yespica fa coming out: “Sono stata fidanzata con una donna che conoscete tutti”

Aida Yespica, ospite da Lorella Boccia a Rivelo, ha fatto coming out svelando di aver amato in passato una donna. Una relazione terminata a causa della fama delle due e dalla voglia, presumo, di mantenerla nascosta.

L’ex fidanzata di Aida Yespica, infatti, sarebbe una donna “che conosciamo tutti”.

“In passato ho amato una donna, è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”.