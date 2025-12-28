Al Bano e Romina, è di nuovo guerra: un nuovo capitolo riapre vecchie ferite | Stanno di nuovo litigando

Dopo anni di pace ritrovata, qualcosa incrina di nuovo l’equilibrio tra gli ex coniugi più celebri della musica italiana.

Per anni sono stati percepiti come un’unica entità artistica e familiare. Al Bano Carrisi e Romina Power hanno rappresentato una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, protagonisti di successi musicali internazionali, film, tournée e apparizioni televisive che hanno segnato intere generazioni. Proprio per questo, ogni cambiamento nel loro rapporto continua ad attirare l’attenzione del pubblico.

Dopo una lunga separazione e un periodo complesso segnato da dolore e incomprensioni, negli ultimi anni i due sembravano aver finalmente trovato un equilibrio. Il loro riavvicinamento, suggellato anche da apparizioni pubbliche condivise e dal ritorno insieme sul palco di Sanremo, aveva fatto pensare a una pace definitiva, seppur senza un ritorno sentimentale. Oggi, però, secondo diverse indiscrezioni, tra Al Bano e Romina sarebbe tornato il gelo.

Un nuovo episodio avrebbe incrinato il rapporto, riportando tensioni che sembravano ormai superate. Non si parla di litigi plateali o scontri pubblici, ma di un raffreddamento evidente, che ha riacceso il gossip attorno alla ex coppia più iconica della musica italiana.

Dal riavvicinamento alla nuova distanza: cosa è successo

Per comprendere l’attuale situazione è necessario tornare indietro nel tempo. La storia tra Al Bano e Romina ha subito una svolta drammatica con la scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta il 1° gennaio 1994. Un evento che ha segnato profondamente entrambi e che, secondo molti, ha rappresentato uno spartiacque irreversibile nel loro matrimonio.

Dopo quel trauma, il rapporto si è progressivamente deteriorato fino alla separazione. Da allora, i due hanno vissuto anni altalenanti, fatti di distanze, incomprensioni e tentativi, più o meno riusciti, di mantenere un rapporto civile per il bene della famiglia. Solo negli ultimi anni si era arrivati a una fase più serena, con una collaborazione artistica ritrovata e una comunicazione apparentemente più distesa.

Il ritorno insieme sul palco di Sanremo, in qualità di ospiti, era stato interpretato come un segnale forte: la pace era stata ristabilita. Da quel momento, pur continuando ognuno per la propria strada, Al Bano e Romina avevano mostrato rispetto reciproco e una certa armonia familiare.

Proprio per questo, le voci di un nuovo raffreddamento hanno sorpreso molti fan. Secondo quanto filtra dall’ambiente vicino ai due artisti, il motivo non sarebbe legato a questioni professionali né a divergenze artistiche, ma a un fatto molto più personale.

Il libro di Romina e le tensioni che riemergono

Alla base del nuovo gelo ci sarebbe il libro autobiografico di Romina Power. Secondo le indiscrezioni, alcune parti del racconto avrebbero riaperto ferite mai del tutto rimarginate, toccando aspetti delicati del passato condiviso con Al Bano. Un’operazione editoriale legittima, ma che avrebbe avuto ripercussioni sul rapporto tra i due.

Non sono stati resi noti dettagli specifici sui passaggi incriminati, ma il malumore nascerebbe dal fatto che alcune vicende personali, già dolorose, sarebbero state riportate in modo non gradito all’ex marito. Questo avrebbe portato Al Bano a prendere le distanze, scegliendo il silenzio e una maggiore riservatezza nei confronti di Romina.

Va sottolineato che, al momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla presunta lite. Tutto si muove sul piano delle indiscrezioni e delle sensazioni percepite dagli addetti ai lavori e da chi segue da vicino le dinamiche della famiglia Carrisi-Power.

Quel che è certo è che il rapporto tra Al Bano e Romina continua a essere complesso, segnato da una storia intensa, da un dolore condiviso e da un legame che, pur trasformandosi nel tempo, non si è mai completamente sciolto. Anche nei momenti di distanza, resta una connessione profonda che rende ogni equilibrio fragile e facilmente scalfibile.

Il nuovo gelo non cancella il percorso di riavvicinamento degli ultimi anni, ma dimostra quanto il passato continui a pesare sul presente. Per i fan, resta l’attesa di capire se si tratta solo di una fase passeggera o dell’ennesimo capitolo di una storia che, da sempre, alterna luce e ombra.