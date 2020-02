Alba Parietti attacca Selvaggia Lucarelli e difende Elettra Lamborghini

Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli hanno un passato condito da frecciatine social, litigate in tv e denunce. Oggi pomeriggio l’opinionista di Barbara d’Urso è tornata a punzecchiare la collega per il suo attacco ad Elettra Lamborghini, che non si è presentata a Domenica In.

“Non vorrei ,essere oggi nei panni di @selvaggialucarelli su @rai1official , le sue critiche veramente spietate irriverenti e provocatorie come nel suo stile , a tutti i cantanti e alle canzoni da @achilleidol a @albertourso_official a @enriconigiotti hanno fatto saltare per aria la sala dell’Ariston. . È’ stata travolta dal difficilissimo e altrettanto spietato pubblico della sala della domenica di @domenicainrai Rai. Allergico da sempre alle critiche sui cantanti , reduci dalla gara , giuste o sbagliate che siano.

Ma la cosa che più mi ha fatto impressione è che ha annunciato senza possibilità di essere smentita che @elettramiuralamborghini non sarebbe voluta salire sul palco a causa della sua presenza.

Non voglio entrare in merito e dinamica , ma siccome ha criticato ferocemente la ragazza , senza che lei desse peraltro la sua versione , ma decidendo che la causa era la paura di un confronto diretto con sua persona , le vorrei ricordare che lei tre anni fa decise di non partecipare all’ultima puntata di @ballandoconlestelle con tanto di comunicato , proprio in virtù della mia di presenza peraltro non occasionale ma fissa. Voleva la mia testa nonostante fossi evidentemente molto provata e stressata dalla gara, dalla fatica e dalle sue continue provocazioni cedetti e ricambiai. Sbagliando ero stanca , fu un inferno.

Lei chiese ma non ottenne che io ,che mi ero spaccata in due in quel programma per dieci puntate , non partecipassi perché a suo dire ( segue causa penale e civile che ci trascineremo per anni, che mi ha fatto e ho ricambiato , con richiesta danni, nota a tutti , che intasera’ le aule di tribunali ). – ha continuato Alba Parietti – Non ha mai voluto chiudere serenamente, non ha mai accettato di capire le mie ragioni , ne ha fatto un casus belli coinvolgendo la Rai, il suo giornale, la trasmissione e creando problemi e rotture incredibili. Quindi come al solito , la regola di @selvaggialucarelli è “io so’ io e voi non siete un ca**o. “Se l’offesa la fate a me siete condannati a rappresaglie, cause civili, penali , senza pietà ,se l’insulto lo fa lei è diritto di esercitare la professione della giornalista. Ok basta saperlo.

E io purtroppo lo so fin troppo bene”.