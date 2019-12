Alba Parietti telefona arrabbiata in diretta da Caterina Balivo: “Faccio fatica a mantenere la calma, non si deve permettere..”

Alba Parietti lunedì a Vieni da Me di Caterina Balivo ci ha regalato uno show fuori programma in seguito all’intervista a Giampiero Mughini, che poco prima aveva usato parole decisamente poco carine nei suoi confronti.

“Non ho una grande considerazione di Alba Parietti come pensatrice moderna. Lei si ritiene di essere una pensatrice moderna, ma io mi permetto di dubitare che lo sia. Non la ritengo una grande pensatrice moderna come lei crede di essere. Insomma, io ho scritto una trentina di libri ed ho scritto su tutti i giornali italiani, lei è una bella donna che chiacchiera. Non amo però le stilettate alle spalle, non amo parlar male degli assenti, né le tele-risse”.

E ancora:

“Certe volte avvia dei discorsi su come è andata la prima Guerra Mondiale, per dirne una, che insomma io lascerei perdere. Ma le auguro tutto il bene possibile. Che ha già avuto, dato che Berlusconi le ha offerto 9 miliardi.. Dice.. E chi era, Woody Allen? In Mediaset hanno detto che non era vero niente però..”.

A questo punto Alba Parietti ha alzato la cornetta ed in occasione del gioco telefonico con i telespettatori ha preso la linea e ne ha dette quattro a Mughini:

“Io faccio molta fatica a mantenere la calma.. Insomma, Mughini ha partecipato in che veste alla Seconda Guerra Mondiale? Io ho gli ideali di mia madre e di mio padre partigiano e antifascista che la Resistenza, a differenza di quello che dice Mughini, l’ha fatta, quando ha combattuto a rischio della propria vita. Da bambino si rifiutava di mettere la divisa Balilla che all’epoca era obbligatoria, veniva preso a botte dai fascisti e quindi perché Mughini dice che la Resistenza non è servita a niente? Sentirmi dire da Mughini che non conosco la Seconda Guerra Mondiale non l’accetto. L’antifascismo è la ragione della mia vita, non accetto che mi dia dell’ignorante sulla storia di quel periodo storico”.

Immancabile la reazione del giornalista:

“Mamma mia, ma un comizietto da quattro soldi, dai”.

Caterina Balivo ha poi cercato di calmare le acque invitando Alba Parietti in trasmissione.

La cosa più trash di tutto ciò ovviamente è la foto scelta della Parietti quando ha telefonato in diretta.