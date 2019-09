Alba Parietti fa mea culpa: “Quello che ho detto su di lei è stata la più grossa cretinata in 40 anni di carriera”

Ieri pomeriggio Alba Parietti è stata ospite della prima puntata di Detto Fatto ed ha fatto un mea culpa.

La conduttrice ha ammesso di aver detto una cavolata su Denny Mendez. Alba Parietti era in giuria durante l’incoronazione della Miss e all’epoca disse che Denny non era rappresentativa della vera bellezza italiana.

“Se mi sono pentita di qualche mia dichiarazione passata? Oddio, più che pentita diciamo che ho ripensato e ho realizzato di aver detto una grossa cavolata. Capita ogni tanto di dire una cosa, poi ripensarci e accorgersi di aver sbagliato di grosso. L’unica cosa che si può fare in certe circostanze è scusarsi. Quello si può fare. Adesso vi svelo tutto. Fui punita duramente per aver detto quella cosa. Anche se mi salvarono Frizzi e Magalli. Mi hanno sempre voluto bene loro due.

Fui espulsa da presidente della giuria di Miss Italia. Il provvedimento era ingiusto perché non sono mai stata razzista. Però ho detto veramente una grande, enorme fesseria. Non ho riflettuto abbstanza. Ero madrina di quella edizione e dissi che Denny Mendez non era rappresentativa della bellezza italiana. Quella è stata la più grossa cretinata che abbia mai detto in quarant’anni di carriera. Ho sbagliato, bisogna essere capaci di dirlo”.