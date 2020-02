Alba Parietti sbotta quando le chiedono “Hai pagato il biglietto a Sanremo?”

Il Festival di Sanremo è terminato da circa una settimana eppure continua a tenere botta sui social dove in molti tutt’ora ne parlano. Ad averne parlato (suo malgrado) è stata anche Alba Parietti che – provocata da un follower – ha sbottato.

“Cinque giorni a Sanremo in prima fila: l’hai pagato il biglietto? O hai usato i nostri soldi?”.

Una provocazione in pieno stila e cui la Parietti ha abboccato rispondendo:

“Non lavoro per il Festival di Sanremo. Tu paghi quando vai a lavorare o ti pagano con i miei soldi, quando andrai in pensione. Ti assicuro che i miei soldi, quelli che pagano i tuoi bisogni di cittadino sono tantissimi perché lavoro da 40 anni e lo stato si prende il 50 per cento per gente come te (anche)”.

Una non-risposta alla provocazione che è solo servita a gettare ulteriore benzina sul fuoco acceso dai maligni.

In ogni caso ricordiamoci che Alba lavora in Rai e che anche altri personaggi della tv di stato erano nelle prime file del Teatro Ariston e non mi sembra che nessuno abbia alzato un polverone per loro.