Alberto Angela contro un paparazzo per tutelare il figlio, interviene la Polizia – ecco il suo sfogo

Circa due anni fa i figli di Alberto Angela – per puro caso – esplosero sui social grazie ad un paio di foto che iniziarono a circolare liberamente (e che potete vedere premendo qua) su blog e siti.

Un’esposizione mediatica che non hanno apprezzato (motivo per cui oggi nessuno ne parla più) che ha portato involontariamente (ed indirettamente) allo scontro con il paparazzo avvenuto qualche giorno fa a Roma, quando Alberto Angela è stato avvistato insieme al figlio.

Il paparazzo in questione, tale Mattia Brandi, avendoli riconosciuti ha iniziato a scattare foto e quando Angela si è avvicinato per chiedergli di cancellare gli scatti (così da tutelare il figlio), il paparazzo si è rifiutato ed è nata un’accesa discussione.

Le foto del dibattito fra i due sono state pubblicate dal settimanale Oggi, che ha anche mostrato come sia intervenuta la Polizia per placare gli animi.

Raggiunto dal settimanale, Alberto Angela ha raccontato la sua versione dei fatti:

“Non mi nego mai ai fotografi, sono disponibilissimo anche per i selfie col pubblico, ma da padre di famiglia mi sentivo in dovere di tutelare i diritti di mio figlio minore. E comunque, il dialogo tra me e il fotografo si è svolto in un clima di assoluta cordialità”.