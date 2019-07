Alberto Dandolo scopre su Instagram dei ‘mi piace’ di Ada Alberti ad una pagina particolare (..ed Elisabetta Canalis commenta)

Ada Alberti è felicemente sposata con Franco Oppini, ma su Instagram si diverte ad ammirare (e ad apprezzare) vari ragazzi latini e muscolosi sulla pagina @GatosCalientes, letteralmente ‘gatti in calore’. A ‘scoprire’ questi like è stato Alberto Dandolo, ironizzando su come la Alberti, proprio come lui, sia una estimatrice dei bei manzi.

“Ma non trovate meraviglioso che la mitologica astrologa Ada Alberti sia, come me, una estimatrice (notate i like sotto le foto) della pagina stra-cult e iper porcina @gatoscalientes (letteralmente: gatti in calore)? 😂👏@adaalberti una di noi! #amoada #adaunadinoi #iloveada #gattiastrali ❤️😂👏 ps: altro che “gatti di vicolo miracoli”! #oppiniscansate 😂”

Anche Elisabetta Canalis ha commentato il post dando del ‘mito’ alla Alberti, che da anni legge l’oroscopo da Barbara d’Urso.

Ovviamente non c’è niente di male in questi ‘mi piace’ e nessuno può essere certo che sia stata realmente lei a farlo (magari lo ha fatto la sua o il suo social media manager?), nel dubbio ecco un paio di foto di questi gatti in calore… Ha buon gusto Ada Alberti!