Alberto Matano parla di Lorella Cuccarini dopo i rumor sui “pessimi rapporti”

Ieri La Repubblica ha lanciato un’indiscrezione sui presunti “pessimi rapporti” tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. A me è sembrato molto strano, visto che i due sono molto affiatati a La Vita In Diretta e infatti oggi il giornalista ha smentito il rumor durante il programma di Rai Uno. Matano ha fatto i complimenti alla sua collega, l’ha ringraziata ed ha anche aggiunto che è una partner straordinaria e che le vuole bene.

“Adesso voglio ringraziare Lorella, perché è una partner straordinaria e lo dico in diretta perché è la verità, è proprio così. Grazie per questi due mesi, che non sono stati facili. Abbiamo lavorato in contesti complicati, con misure di sicurezza davvero strettissime, grazie alle quali però abbiamo potuto essere qui con voi. […] La verità è che io e Lorella andiamo molto d’accordo e per fortuna ci vogliamo bene”.

Alberto a Tv Sorrisi e Canzoni ha confessato però che non ha idea se a settembre La Vita In Diretta tornerà con lui e Lorella Cuccarini.

“Al momento l’unico futuro che vedo è arrivare al 26 giugno. Quello che farò in seguito non lo so, a parte una vacanza… spero! Posso, però, dire che sono contento di avere intrapreso questa strada dopo tanti anni di telegiornale e che mi sento pronto per nuove sfide televisive, anche non necessariamente in programmi quotidiani”.

Ovviamente Matano non si vuole sbilanciare, ma io sono quasi sicuro che nel prossimo autunno rivedremo la coppia di conduttori alla guida dello show pomeridiano.

Lite #matano #cuccarini ma vi pare che se anche ci fossero delle incomprensioni una professionista quale @LCuccarini lascerebbe il programma perché non si trova bene con il partner? Non sottovalutate l’intelligenza e la professionalità di Lorella e fatela lavorare in pace. — Gianfranco Sannino (@GianfrancoSanni) April 30, 2020