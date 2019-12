Alberto Mezzetti su Barbara d’Urso: “Dopo la cena c’è stato molto di più” poi svela perché l’ha confessato

Alberto Mezzetti questa mattina era stato molto chiaro su Instagram annunciando ore prima l’arrivo di un post “Non perdetevi il post di oggi, non perdetelo!” e come prevedibile non ha deluso le aspettative dei curiosi.

Nel post incriminato si vede lui e Barbara d’Urso ballare abbracciati durante la finale della quindicesima edizione del Grande Fratello (che lo ha visto trionfare) con tanto di didascalia romantica: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più, ma poi le cose belle finiscono purtroppo e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo“.

Alberto non ha specificato cosa ci sia stato dopo “la cena”, ma ha però specificato i motivi che l’hanno spinto a fare questa dichiarazione pubblica: la voglia di tornare in televisione (magari proprio a L’Isola dei Famosi, reality che ha puntato da diversi anni).

Alberto Mezzetti, il perché sul post su Barbara d’Urso.

“Deve essere chiaro che non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie, ma sono due anni che mi sento dire che sono adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione. La risolvo nell’unico modo che conosco, direttamente, senza giri di parole e senza speculare. Non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o dire cose a metà”.

Cosa c’è stato fra Alberto e Barbara?

Ma soprattutto la conduttrice accetterà quelle che sembrerebbero essere delle scuse plateali?