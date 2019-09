Alberto Urso conferma la sua storia d’amore con una ragazza di Amici

Questa estate Alberto Urso è stato al centro del gossip in più occasioni. Il vincitore di Amici è stato avvistato con Emma Muscat (che pare abbia fatto diversi ‘danni’ in questi mesi) e poi i paparazzi di Chi l’hanno beccato in compagnia di Valentina Vernia, la ballerina dell’ultima edizione di Amici.



Ieri il cantante era ospite a Verissimo ed ha confermato la sua relazione con Valentina.

“Sì è vero. Però diciamo che fidanzato è un parolone. Mi sto frequentando con una ragazza, ci vogliamo bene, ci troviamo bene insieme. Quindi fino a che sarà così ben venga questa storia. Sì, è Valentina, ha partecipato ad Amici con me. Quindi è davvero lei. In questa foto eravamo tutti e 4 in spiaggia. Eravamo io, Valentina, Mowgly e Vincenzo. Abbiamo fatto una reunion in spiaggia a Taormina. – ha continuato Alberto Urso – La cosa è divertente, perché l’uscita in spiaggia non era programmata, quindi non avevo portato nessun costume. Non dovevamo andare al mare. Io ho chiesto a Mowgly se aveva un costume da prestarmi. Lui fa danza, è magro scolpito e il costume sarà stato una XS. Me lo sono messo e sembrava stessi esplodendo.”

Non sono esattamente un fan della sua musica e ad Amici tifavo per Giordana, ma dalle interviste che rilascia si percepisce che Alberto è davvero un bravo ragazzo e che è rimasto con i piedi per terra nonostante la popolarità (questo è raro in un modo dove gli ex di Temptation Island si sentono divi di Hollywood al primo codice sconto che rilasciano).

