Alberto Urso e Tish sono stati insieme? Finalmente la verità

Durante l’ultima edizione di Amici di Maria, molti fan del programma hanno iniziato a seguire Alberto Urso e Tish come coppia. Diversi fan dei due cantanti sono certi che durante il talent i due siano stati insieme. Adesso però è arrivata la doccia fredda, Umberto Gaudino infatti ha spento tutte le speranze degli shipper di Alberto e Tish.

Un fan di Tish si è arrabbiato perché Alberto Urso avrebbe tradito la cantante e Gaudino è sbottato, parlando di “amori mai esistiti”.

“Portate rispetto alle persone, soprattutto se non conoscete le dinamiche. Avete visto voi rapporti d’amore MAI ESISTITI. Invece l’amicizia tra me, Alberto, Vinci, Vale e Mowgly è reale, esiste dal pomeridiano, non è inventata e va avanti. Con affetto”.