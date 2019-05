Alberto Urso vince Amici 18

Dopo quello che è stato il serale più complicato di sempre, si è chiusa la diciottesima edizione di Amici. A trionfare contro Giordana, Vincenzo e Rafael, è stato il tenore Alberto Urso.

Onestamente credo sia la vittoria di Amici più scontata tra tutte. Sapevamo che Alberto sarebbe arrivato in finale con Giordana e che probabilmente l’avrebbe spuntata lui.

Questo non significa che il ragazzo non abbia talento, è innegabile che nella sua comfort zone sia pazzesco. Dobbiamo però ricordare che non sempre le grandi voci garantiscono carriere discografiche sfavillanti (Deborah Iurato mi senti?).

Comunque complimenti ad Alberto, saranno felici le sue fan.



