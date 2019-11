Gli album femminili migliori del decennio – tutte le classifiche

Dopo la classifica dei 125 migliori artisti della storia della musica, Billboard ha pubblicato delle charts tutte al femminile. Dai migliori album femminili del decennio al miglior debutto in classifica.

Possiamo dire tranquillamente che Lady Gaga, Beyoncé, Adele, Rihanna e Taylor Swift sono le regine del pop degli ultimi 10 anni.

Top Billboard 200: migliori album femminili R&B/Hip-Hop

#1 BEYONCÉ

#2 ANTI

#3 Lemonade

#4 Pink Friday

#5 Talk That Talk

#6 LOUD

#7 4

#8 Unapologetic

#9 The Element of Freedom,

#10 Pink Friday: Roman Reloaded

Top Billboard 200 Debut Female Albums of the Decade:

#1 The Fame

#2 Invasion Of Privacy

#3 Pure Heroine

#4 When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

#5 Title

#6 19

#7 I Dreamed a Dream

#8 Pink Friday

#9 CTRL

#10 Animal

#11 Born to Die

#12 Camila — chart data (@chartdata) November 15, 2019

Top Billboard 200 Female Albums of the Decade:

#1 21

#2 1989

#3 25

#4 ANTI

#5 The Fame

#6 RED

#7 A Star Is Born

#8 Invasion Of Privacy

#9 Pure Heroine

#10 The Truth About Love

#11 Teenage Dream

#12 Speak Now

#13 When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

#14 PRISM

#15 reputation — chart data (@chartdata) November 15, 2019