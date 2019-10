Live Non è la d’Urso: Alda D’Eusanio provoca Cicciolina e succede l’inevitabile – il momento da bollino rosso

Lo scorso 20 ottobre Alda D’Eusanio a Live Non è la d’Urso ha raccontato un aneddoto controverso su Rocco Siffredi. L’attore ha preso la parola ed ha dato il via ad un momento davvero trash (duramente criticato da Selvaggia Lucarelli).

Ieri sera nel programma di Barbara d’Urso Alda D’Eusanio ha provocato Cicciolina, l’ha criticata per essersi rifatta e l’ex attrice di film per adulti ha reagito a modo suo.

“Ma cosa dici, ma quale sesta, è tutta finta. Tu eri piatta e guarda cosa sei diventata? No, non sono felice di vederti così, assolutamente”.

Ilona Staller per tutta risposta ha abbassato il vestito e ha mostrato il davanzale a tutti.

Se questi sono i risultati, nelle prossime puntate di Live Non è la d’Urso pretendo Alda contro Andrea Cerioli e Gabriele Rossi.

Alda D’Eusanio vs Cicciolina: il video.

#NonELaDurso: Ilona Staller, in arte #Cicciolina ci ha regalato il solito show spogliandosi e lasciando a bocca aperta Alda D’Eusanio. Barbara D’Urso esterefatta!!!! pic.twitter.com/WpxqkvL4gs — Spaccacalciopirata (ISCRIVITI SUL CANALE YOUTUBE) (@PirataPantani10) October 28, 2019