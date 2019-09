Alda D’Eusanio, una conduttrice tv le ha detto una cattiveria: “Mi ha dato un grande dolore”

Oggi Alda d’Eusanio è stata ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da Me ed ha fatto una confessione che riguarda una sua collega. Pare che nel 2016 una conduttrice le abbia sparato una cattiveria davvero pesante.

“Eravamo alla prima di uno spettacolo che si faceva al Teatro Sistina, ho visto questa collega seduta e sono andata a salutarla. Anche lei mi aveva vista, ma non mi aveva salutata. Io sono molto affettuosa e sono andata da lei che si stava ingozzando di caramelle gommose. Io le ho detto “non mangiare queste cose che ti fanno male e ti fanno ingrassare”. Lei mi ha guardata con un occhio gelido e mi ha risposto: “io sto bene, io lavoro e ho un marito”. In quel momento io non lavoravo perché ero stata in coma, non stavo bene e mio marito era morto. Non me lo meritavo. Mi ha dato un dolore grande.”