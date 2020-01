Aldo Grasso distrugge il Grande Fratello Vip, che torna stasera con 8 nuovi concorrenti

“Esiste una correlazione fra il ministro degli Esteri Luigi di Maio e un concorrente del Grande Fratello Vip? C’è attinenza tra l’introduzione dei facilitatori e dei navigator con le opinioni di Pupo e Wanda Nara? C’è affinità tra il «percorso» di Michele Cucuzza (da Radio Popolare al reality) e quello di molti esponenti degli attuali partiti? Penso proprio di sì. Non c’è un rapporto di causa ed effetto, per carità, ma lo spirito del tempo si stende come una nebbia e confonde gli ambiti, mescola le carte. A Blob, poco prima che iniziasse la quarta edizione di Grande Fratello Vip, Cacciari tuonava: «Da una crisi economico-finanziaria ti puoi riprendere, ma da una crisi culturale — quando ti parte il cervello — non ti riprendi più». Nel presentare il programma, Signorini si aggrappava al solito luogo comune per giustificare ogni nefandezza: «A me piace giocare con l’alto e il basso». Il fatto è che l’alto non s’intravvede e la caduta verso il basso è inarrestabile: GF Vip è stato battuto persino da Heidi