Aldo Grasso contro Mediaset e Barbara d’Urso, che gli risponde

Barbara d’Urso non è solita rispondere (pubblicamente) alle critiche, ma questa volta ha deciso di scendere in campo difendendo apertamente l’azienda per cui lavora e la sua scelta di invitare in trasmissione il discusso Adriano Panzironi.

Cibo e diete sono da sempre un argomento di discussione e Barbara d’Urso, dopo aver ospitato per mesi Alberico Lemme, ha deciso di chiamare per questa nuova stagione televisiva il guru dell’alimentazione Adriano Panzironi che è diventato noto ai più come l’hater della dieta mediterranea. La dieta proposta da Panzironi, proprio come quella di Lemma, è decisamente discutibile, proprio come gli slogan che usa per promuoverla.

Dopo l’ultima ospitata di Panzironi a Live Non è la d’Urso, il critico Aldo Grasso ha deciso di fare un appello (fra le pagine del Corriere della Sera) a Mediaset affinché l’uomo venga escluso dalle trasmissioni di Canale 5.

“E qui Barbara d’Urso ha molte colpe: a lei la cagnara farà gioco, ma quando c’è di mezzo la salute delle persone forse un maggior controllo andrebbe esercitato. Non certo con Eleonora Giorgi. Ma la domanda vera è: perché Mediaset continua a invitare Panzironi? Mi rivolgo a Piersilvio Berlusconi, a Fedele Confalonieri, a Gina Nieri, a Mauro Crippa e chiedo loro: ma avete mai visto «Il cercasalute»? Al di là di ogni giudizio personale, il ministero ha imposto questa sovraimpressione nel corso di tutta la trasmissione: “Avviso del ministero della Salute: il Sig. Adriano Panzironi non possiede alcun titolo abilitante alla prescrizione o elaborazione di diete, il ministro della Salute invita a consultare sempre il proprio medico curante. Attenzione: secondo il parere del Consiglio superiore della sanità, emesso nella seduta del 9 ottobre 2018, il metodo “Life 120″ si basa su argomentazioni non supportate da evidenze scientifiche e incorre in imprecisioni ed errori gravi”.”

Un attacco che la d’Urso ha preso sul personale ed a cui ha risposto sui social mostrando tutte le varie ospitate che Adriano Panzironi ha fatto in Rai, da La Vita In Diretta a Storie Italiane. Insomma, perché Grasso ha fatto un appello ad una rete privata e non a quella di Stato?