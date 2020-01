Alessandra Amoroso con i capelli grigi, Emma Marrone mai più bionda per “consiglio dei medici”

Alessandra Amoroso sembrava aver trovato pace con i suoi capelli, invece proprio poche ore fa ha mostrato il suo ennesimo “colpo di testa”: un bel grigio.

“Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!”.

E se da una parte c’è chi si fa grigia, dall’altra c’è chi torna al suo colore naturale: Emma Marrone.

La cantante salentina (che vedremo presto sul palco del Festival di Sanremo in qualità di ospite), intervistata dal Corriere della Sera, ha infatti confessato che non si tingerà più i suoi capelli su consiglio dei medici.

“I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro. Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla. La paura c’è ancora. Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi”.