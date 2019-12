Alessandra Amoroso pubblica Immobile10+1, la nuova versione del suo primo singolo

Per chiudere l’anno in cui ha festeggiato il decennale della sua carriera, Alessandra Amoroso oggi ha rilasciato Immobile 10+1. Si tratta di una nuova versione della hit che l’ha catapultata da Amici ai big della musica italiana. Da quel pezzo uscito a gennaio del 2009 Alessandra ne ha fatta tanta di strada, tour sold out, album che hanno venduto centinaia di migliaia di copie e anche un disco in spagnolo e con questo Immobile 10+1 in un certo senso la cantante ha chiuso un primo cerchio.

“Una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. Una canzone che unisce me e la gente che mi ha sostenuta da sempre. La canzone che ho voluto ricantare perché siamo cresciuti sì ma mai cambiati e spero che sarà ancora una volta un modo tutto nostro di stare insieme attraverso la musica. La canzone che 10 + 1 anni fa mi ha dato la possibilità di essere chi sono oggi.”

Con Immobile mi sono innamorato della voce di Alessandra e devo dire che fa un certo effetto ascoltare questo classicone con un vestito nuovo.

Alessandra Amoroso: Immobile (versione 2009)

Immobile 10+1 anticipa l’uscita del disco 10 Io Noi, 20 brani live, registrati durante diverse tappe del suo ultimo tour. L’album uscirà il 24 dicembre.