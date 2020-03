Alessandra Amoroso non si accorge di essere live su Instagram con Emma e dopo un momento imbarazzante chiude la diretta

Emma Marrone e Alessandra Amoroso non sono solo colleghe, ma anche buone amiche e ieri sera la cantante di Amami durante una diretta su Instagram ha deciso di chiamare anche l’altra vincitrice di Amici. Sandrina ha subito risposto, ma i follower on line si sono accorti che la cantante parlava come in una conversazione privata con l’amica.

“In realtà io sto andando adesso a mangiare. Mi hai fatto venire l’ansia. Mi sono detta ‘ma non è che se rispondo vado a finire nella tazza del cesso?’ Avevo paura di non riuscire a farcela di stare sul cesso”.

Emma ha cercato di avvisare Alessandra.

“Tu hai capito che non siamo sole io e te? Vero? Ale siamo in diretta su Instagram. Sei seria Ale? Al momento siamo 11.000. Non ti ho chiamato su Whatsapp, non siamo io e te. Siamo in live, io e te e tanta gente”.

Quando ha capito di essere in diretta, l’Amoroso ha salutato frettolosamente ed ha chiuso l’app.

“Ma non siamo sole? Ma c’è tanta gente? No, perché in realtà io non le ho mai fatte le dirette su Instagram. Ok, allora ci sentiamo dopo amo, chiudo, ciao amore mio”.

Mi immagino Alessandra sul cesso mentre cercava di capire che strana chiamata fosse quella che le era apparsa sull’iPhone…



La live di Emma e Alessandra Amoroso: il video.

Emma fa diretta ig e poi decide di chiamare Alessandra. Lei risponde in pigiama, con capelli per aria e dicendo che stava al cesso tutto perchè NON AVEVA CAPITO CHE FOSSE SU IG MA PENSAVA FOSSE UNA VIDEOCHIAMATA SOLO CON EMMA Io con le lacrime come Emma AHAHAHAHAHAHHAHAH — Sip| 🍷 (@wonderlandxsip) March 11, 2020

Raga nella diretta di Emma abbiamo appena assistito alla scena più epica di sempre. Emma chiama Alessandra Amoroso che non aveva capito fossero in diretta e non su whatsapp e Alessandra le risponde dicendo che stava al cesso e inquadrandosi in pigiama IO NON MI SENTO BENE — angelica🐍 (@______Angelica_) March 11, 2020