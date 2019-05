Alessandra Amoroso single: è finita con Stefano Settepani?

Alessandra Amoroso è tornata single? Questo è quello che ci suggerisce il suo profilo Instagram, dato che da ieri ha smesso di seguire il suo fidanzato Stefano Settepani e chi bazzica quel mondo (quello dei social network) sa benissimo che un unfollow equivale ad un divorzio senza ritorno o ad una litigata molto passionale.

Stefano Settepani è sbarcato su Instagram da poco più di tre mesi, da quando in pieno periodo sanremese si è iscritto al noto social network per augurare alla sua amata buona fortuna per il debutto come super ospite sul palco del Festival.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono conosciuti nel dietro le quinte della scuola di Amici, dove lui lavora in veste di produttore e si sono fidanzati nel 2015.

L’ultima loro apparizione pubblica risale allo scorso mese, quando il settimanale Diva e Donna li ha immortalati mano nella mano in aeroporto a Fiumicino.

Alessandra è quindi tornata single? C’à da sottolineare che se lei lo ha unfollowato (sorry, accademia della crusca), lui continua a seguirla.