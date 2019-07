Alessandra Amoroso ricorda Valeria, la fan incontrata a C’è Posta Per Te e morta pochi mesi dopo

Sei anni fa Valeria ha chiesto a Maria De Filippi di fare una sorpresa e di chiamare Alessandra Amoroso per suo marito. La ragazza voleva ringraziarlo per tutto l’amore e il tempo che gli era stato accanto da quando era stata colpita da un brutto cancro. Dall’ospitata a C’è Posta Per Te Alessandra e Valeria sono rimaste in contatto, fino a quando diversi mesi dopo la puntata, la ragazza è morta.

La cantante di Vivere a Colori in questi anni ha ricordato più volte la sua fan e l’ha fatto anche qualche giorno fa durante un suo show, quando ha cantato Stella Incantevole.



“Sul suo profilo social ufficiale, Alessandra Amoroso ha di recente scritto: “Stella incantevole per me e per il mio pubblico rappresenta le persone che non sono presenti qui ma che ci guardano dall’alto”. In tanti si sono chiesti, chi fosse la persona a cui la cantante aveva rivolto il suo triste pensiero, con quel messaggio straziante. – si legge su Velvet gossip – E la risposta è arrivata dall’artista che ha ricordato la giovane Valeria, venuta a mancare dopo la partecipazione a C’è Posta per Te. Alessandra Amoroso, ha infatti spiegato che il suo pensiero è rivolto a tutte le persone scomparse e in particolar modo a Valeria, la giovane che, incinta di 8 mesi, aveva partecipato a C’è Posta per Te.”

La sua musica può piacere o meno, ma Alessandra ha dimostrato nuovamente il suo animo sensibile. Brava.

“Stella incantevole per me e per il mio pubblico rappresenta le persone che non sono presenti qui ma che ci guardano dall’alto”. #VH1Storytellers @vh1italia pic.twitter.com/xtaWVb1h0C — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) 3 luglio 2019