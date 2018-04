Alessandra Celentano bacchetta i giudici di Amici e lancia una shade ad Agata Reale

Alessandra Celentano dopo essere finita al centro delle polemiche per aver detto ad una ballerina in diretta ad Amici di avere qualche chilo di troppo per danzare, si è sfogata fra le pagine del settimanale Oggi dove – oltre a confermare la sua idea – ha bacchettato anche qualche suo collega.

“Per danzare ci vuole un certo fisico. Il ballerino lavora con il corpo, se sono in sovrappeso faccio un salto e rischio di farmi male. Se un ragazzo vuole giocare a basket a livello agonistico ma è alto un metro e sessanta non può farlo. È un discorso semplice, non viene capito. Purtroppo viviamo in un mondo di buonisti. È facile dire ‘sei un grande ballerino’ e avere l’applauso dal pubblico”

Immancabile (e forse involontaria?) shade alla ballerina Agata Reale, che giusto qualche giorno fa criticò aspramente la maestra Celentano per il suo modus operandi.

“Io invece faccio il bene dei ragazzi, non li illudo. E non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto ora lavorano per grandi compagnie. Gli altri no”.

Agata, infatti, a causa del suo collo del piede, non ha mai lavorato per grandi compagnie.

