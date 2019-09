Alessandro Borghi, l’indiscrezione: “Lui ha un’amicizia bollente con uno stilista” – ma qualcosa non torna

Dagospia ha lanciato un flash secondo il quale Alessandro Borghi avrebbe un’amicizia bollente con lo stilista di Gucci Alessandro Michele.

“Scoop flash! – continua la bollente amicizia tra l’attore Alessandro Borghi e lo stilista di Gucci Alessandro Michele – del resto Borghi ha dichiarato: “Forse mi piacciono pure i maschi. non faccio nessuna fatica ad amare un amico. Se me bevo du vodka lemon de solito se baciamo…”

In realtà più che “bollente” è una bella amicizia, visto che l’attore è fidanzatissimo con Irene Forti (con cui si è presentato ad una recente sfilata di Gucci). Alessandro Borghi effettivamente ha detto che non gli fa schifo baciare un amico e che non mette l’amore su piani diversi, questo non significa che sia innamorato di un uomo.

Il flash sull’amicizia “bollente” è nato probabilmente da un recente post di Borghi dedicato ad Alessandro Michele.

“L’incontro tra me e Ale non ha nulla a che fare col lavoro. E tutti i giorni mi sento onorato e orgoglioso di essere li, seduto, ad ammirare il suo genio.

Il suo modo meraviglioso di concepire, di creare.

È bello esserti amico.

È un regalo far parte della famiglia Gucci.

E sarà bellissimo tra tanti anni poter raccontare di come hai cambiato le regole del gioco, perché ero li. Perché il talento è una cosa meravigliosa, in qualunque forma si scelga di esprimerlo. Perché nulla va mai dato per scontato.”

