Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara al Giffoni parlano di omosessualità (VIDEO)

Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara un paio di giorni fa erano ospiti al Giffoni Film Fest dove hanno avuto l’occasione di parlare di Suburra, la serie Netflix che li vede protagonisti.

Nella serie di Netflix, il personaggio interpretato da Giacomo Ferrara (al contrario del film, dove il suo orientamento sessuale non viene citato) si scoprirà essere segretamente omosessuale e interpellato dal giornalista Sebatino Renella presente in sala, l’attore ha confessato come è stato intraprendere il percorso LGBT del suo personaggio.

“Questo personaggio (Spadino, ndr) deve nascondere la propria omosessualità da quando è nato, in una cultura dove tu non puoi perdere per un attimo il controllo altrimenti vieni bandito o peggio. La sfumatura che ho dato all’omosessualità di Spadino è negli sguardi, in delle piccole sfumature impercettibili, perché in Italia l’omosessualità è sempre stata mostrata con dei cliché. Piccole sfumature che hanno dato tantissimo al personaggio. Nel film non c’era assolutamente l’idea che potesse essere così”.

Anche Alessandro Borghi ha detto la sua, rivelando di essere molto fisico e di baciare in bocca i suoi amici maschi.

“Io non ho fatto tanta fatica perché ho dovuto raccontare solo l’amicizia che c’era. Forse mi piacciono pure i maschi, nel senso che non faccio nessuna fatica ad amare un mio amico io, il concetto d’amore non l’h0 mai messo su due piani diversi. Se me bevo due vodka lemon di solito ci baciamo. Questa cosa succede perché io sono sempre stato molto fisico”.

