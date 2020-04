Alessandro Cattelan apre le porte a Sanremo: “Già avuto contatti, nel 2021 sarei felice di farlo”

Alessandro Cattelan, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato del Festival di Sanremo di Amadeus che – secondo alcuni rumors – avrebbe dovuto condurre lui.

Cattelan ha poi confessato di aver seriamente avuto contatti con Rai Uno per la conduzione della kermesse canora:

“Ne abbiamo parlato seriamente, sì, e devo dire che essere preso in considerazione per condurlo è già un bel riconoscimento. Non c’è stata però una trattativa formale, non mi è mai arrivato un foglio di carta con su scritto: ‘Fai Sanremo? Sì/No’. Però ne abbiamo parlato, questo sì. E ci siamo scambiati pensieri e opinioni. Faceva parte di un discorso credibile. Ma questo non significa che stessi per farlo, o che avessero pensato a me e non ad Amadeus… Se il prossimo anno lo farò, sarò sicuramente felice. E anche onorato. Ma non vivo per fare Sanremo”.