Alessandro Cattelan tira una stoccata a The Voice Of Italy

X Factor e The Voice pur non essendo in competizione diretta sono due talent musicali che mirano a lanciare talenti nella discografia italiana e se il primo nella sua carriera decennale c’è riuscito alla grande (da Giusy Ferreri a Marco Mengoni, passando per Francesca Michielin fino ad arrivare a Michele Bravi, Mahmood ed i Maneskin), The Voice Of Italy ad eccezione di Suor Cristina (che però si è fatta conoscere per tutt’altro) non ha lanciato nessuna voce.

Per questo motivo Alessandro Cattelan durante la prima puntata della tredicesima stagione di X Factor ha lanciato una stoccata al programma di Rai Due parlando con una concorrente.

“Con quattro sì vai ai BootCamp, con quattro no vai a The Voice”.

La battuta è stata ovviamente montata e mandata durante la diretta della prima puntata in diretta su Sky Uno, per quello che è a tutti gli effetti un ‘incidente diplomatico‘ fra programmi.



Ovviamente il web se n’è accorto..