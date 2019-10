Alessandro Cecchi Paone abbandona lo studio di Pomeriggio 5 in diretta e Barbara d’Urso si arrabbia (VIDEO)

Ieri nella seconda parte di Pomeriggio 5 hanno affrontato il tema della ‘dieta vegana’. In studio erano presenti Daniela Martani, Filippo Nardi, Francesco Nozzolino e un pasticcere vegano, mentre in collegamento da Roma c’erano Alessandro Cecchi Paone e Flavia Vento.

L’ex gieffina ha sbottato dicendo che chi mangia carne è come se facesse una cura di antibiotici e questo ha mandato su tutte le furie Alessandro Cecchi Paone.

“Gli animali ammassati negli allevamenti intensivi si ammalano. – ha detto la Martani – Cosa fanno gli allevatori? Gli riempiono di antibiotici. Ogni volta che voi mangiate la carne è come se faceste una cura di antibiotici. Stai zitto Alessandro! Hai scocciato! Parli a vanvera e non conosci il mondo vegano! Stai zitto, ti devi stare zitto. Tu non conosci nulla del mondo vegano ed è vergognoso che ti invitano in tv a parlare del vegano. Non ti voglio sentire”.

Dopo averle dato della poveretta, Alessandro ha abbandonato la diretta

“Mi sembra una cosa poco carina nei miei confronti. Non c’è nulla da ridere. Io voglio bene ad Alessandro Cecchi Paone, però queste cose che uno si alza e va via a me non piacciono. Quindi caro Alessandro Cecchi Paone, sei sempre nel mio salotto, non ti alzi e te ne vai. Almeno chiedi scusa e poi vai via. Questa cosa mi ha fatto molto arrabbiare.”

Pochi minuti dopo il giornalista è tornato in diretta, ma quando Barbara ha chiesto le sue scuse, lui ha sbottato e se n’è andato nuovamente: “Se la metti così me ne vado nuovamente. Siete voi che dovete chiedere scusa a me che mi fate parlare di scienza con una come Daniela Martani. Basta, me ne vado. Volevo fare un atto di buona volontà. Io scusarmi con una come la Martani mai. Arrivederci”.

Carmelità ha sottolineato che le scuse Alessandro avrebbe dovuto farle a lei e a chi lavora a Pomeriggio 5, non a Daniela Martani.



Alessandro Cecchi Paone lascia la diretta – il video

Daniela Martani Vs Alessandro Cecchi Paone 💥💥💥#pomeriggio5 pic.twitter.com/rb5Rb7lpsv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 3, 2019