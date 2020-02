Alessandro Cecchi Paone su tutte le furie a Mattino 5: il fuorionda

Martedì a Mattino 5 Federica Panicucci ha parlato del Grande Fratello Vip e sullo sfondo si vedeva Alessandro Cecchi Paone che si sbracciava in collegamento da Roma. Solo alla fine del talk sul GF il conduttore ha preso parola. Alessandro è sembrato agitato ai telespettatori e ieri sera Striscia la Notizia ha svelato il motivo.

L’audio è saltato e per diversi minuti Cecchi Paone non è riuscito a collegarsi con lo studio di Federica.

Durante il fuorionda trasmesso da Striscia, si vede Cecchi Paone che va su tutte le furie con i tecnici che tentano invano di ripristinare il collegamento con Mattino 5.

“Ma come è possibile che non ci sia una ca**o di linea che tenga? Por*a Put***a, manco fossimo una televisione locale. Ogni volta, ogni santa volta. Ogni volta c’è un problema. Adesso devo parlare su, con la direzione generale. Ogni santa volta che sto a Roma cade la linea audio. Vi volete organizzare? Ma che ca**o è? Inutile che stai qui a guardare, cambiate mestiere. Non sto per niente calmo. Chiudi e lasciami in pace. Se c’è qualcosa che non ti va bene dillo. Vuol dire che non sei capace. Non sono arrabbiato, sono efficiente, voi no”.

Alessandro non ti arrabbiare…



Alessandro Cecchi Paone perde la calma a Mattino 5: il video.

Non è la prima volta che Cecchi Paone perde la calma a Mattino 5, nel 2018 si scagliò (giustamente) contro Fabrizio Corona.